Социалисты протестуют перед зданием Минсельхоза: Министра – в отставку, цены – под контроль государства!

Социалисты протестуют перед зданием Минсельхоза: Министра – в отставку, цены – под контроль государства!

Депутаты, муниципальные советники ПСРМ, члены и сторонники формирования протестуют сегодня перед зданием Министерства сельского хозяйства. Граждане возмущены ростом цен на продукты питания, отсутствием помощи со стороны государства аграриям и требуют отставки министра сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Люди скандируют: “В отставку!”, “Цены – под контроль государства”, “Нет росту цен!”.

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