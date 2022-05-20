Социалисты протестуют перед зданием Минсельхоза: Министра – в отставку, цены – под контроль государства!

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Депутаты, муниципальные советники ПСРМ, члены и сторонники формирования протестуют сегодня перед зданием Министерства сельского хозяйства. Граждане возмущены ростом цен на продукты питания, отсутствием помощи со стороны государства аграриям и требуют отставки министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Люди скандируют: “В отставку!”, “Цены – под контроль государства”, “Нет росту цен!”.

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