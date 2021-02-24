Социалисты просят Санду и ПДС прекратить нападки на Конституционный суд

Социалисты просят Санду и ПДС прекратить нападки на Конституционный суд

“Только узурпатор может позволить подменить собой Конституцию страны”, – говорится в заявлении для прессы ПСРМ. 

–  Мы просим ПДС и Майю Санду немедленно прекратить нападки на Конституционный суд за принятое во вторник, 23 февраля, решение о прекращении действий по подрыву верховенства закона и действий по узурпации государственной власти в стране, – отмечается в декларации. 

Напомним, вчерашнее решение КС вызвало недовольство представителей ПДС. Так, Михай Попшой заявил, что судьям не хватило мудрости. А сама Санду и вовсе дала понять, что не собирается соблюдать вердикт Суда.

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