Социалисты призывают Санду и ПДС прекратить преступные действия против собственного народа

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В ПСРМ отмечают: нарастающий в нашей стране экономический кризис может обернуться социальной катастрофой. В этой ситуации необходимо срочно назначить дееспособное правительство, которое сможет справиться с существующими проблемами, уверены социалисты.

Они считают, что прекращение финансовой помощи со стороны Румынии в размере 100 миллионов евро из-за того, что в Молдове нет функционального правительства в течение стольких месяцев, является лишь первым шагом к катастрофе. По этой же причине в страну не поступят средства ни от МВФ, ни из других источников.

– Майя Санду полностью изолировала страну на внешнем уровне, и не будет даже тех денег, которые приходили раньше. Мы все ещё раз увидели, как выглядит большие «изменения». Призываем Майю Санду и ПДС прекратить преступные политические действия против собственного народа и срочно назначить премьер-министра, выдвинутого парламентским большинством. Тогда у нас будет функциональное правительство, способное справиться с кризисом, – говорится в заявлении ПСРМ.

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