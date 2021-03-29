Социалисты призывают Санду и ПДС прекратить преступные действия против собственного народа

Социалисты призывают Санду и ПДС прекратить преступные действия против собственного народа

В ПСРМ отмечают: нарастающий в нашей стране экономический кризис может обернуться социальной катастрофой. В этой ситуации необходимо срочно назначить дееспособное правительство, которое сможет справиться с существующими проблемами, уверены социалисты.  

Они считают, что прекращение финансовой помощи со стороны Румынии в размере 100 миллионов евро из-за того, что в Молдове нет функционального правительства в течение стольких месяцев, является лишь первым шагом к катастрофе. По этой же причине в страну не поступят средства ни от МВФ, ни из других источников.

– Майя Санду полностью изолировала страну на внешнем уровне, и не будет даже тех денег, которые приходили раньше. Мы все ещё раз увидели, как выглядит большие «изменения». Призываем Майю Санду и ПДС прекратить преступные политические действия против собственного народа и срочно назначить премьер-министра, выдвинутого парламентским большинством. Тогда у нас будет функциональное правительство, способное справиться с кризисом, – говорится в заявлении ПСРМ. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md