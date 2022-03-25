Социалисты пришли на помощь многодетной матери

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и муниципальный советник Партии социалистов Дарья Коломиец навестили сегодня Марию Галбурэ из Кишинёва – мать троих детей в возрасте от 9 месяцев до 6 лет. Семья снимает жильё, условия очень тяжёлые. Образовались задолженности по коммунальным платежами и арендной плате.

Социалисты передали женщине вещи первой необходимости и заверили в поддержке в решении самых наболевших проблем. Также пообещали оказать юридическую и социальную помощь, чтобы семья жила в достойных условиях.