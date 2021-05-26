Социалисты представили топ-10 провалов Санду за полгода президентства (ВИДЕО)

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Переход президентуры под внешнее управление, рост цен, похищение человека в центре Кишинёва, обещание заменить молдавский язык на румынский в Конституции – этим ознаменовались первые полгода президентства Майи Санду. Социалисты составили топ-10 самых громких провалов Санду на посту главы государства.

1. Санду обещала улучшить жизнь молдаван, однако граждане стали жить хуже. Люди так и не увидели повышенных зарплат, пенсий и социальных пособий, зато овощи подорожали почти на 50%, подсолнечное масло – на 30%, выросли цены на мясо и другие продукты питания. На 5 леев подорожал бензин и на 4 лея – дизельное топливо. Стали дороже и лекарства.

– Майя Санду обещала облегчить жизнь граждан, но “легче” стали только их кошельки, – отметила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

Она также напомнила, что по вине Санду зарплаты врачей не вырастут на 40% с 1 июля, а сотрудникам “Железной дороги” не выплатят задолженности.

2. Санду продаёт Молдову иностранцам, уничтожая местных производителей. Она заблокировала вступление в силу поправок в Закон о внутренней торговле, который обязывал торговые сети выставлять на своих полках минимум 50% местной продукции.

– Мы хотели защитить тех, кто производит продукцию здесь, в Молдове, чтобы были рабочие места, а зарплаты росли, однако Майя Санду отклонила этот закон по требованию своих иностранных хозяев, потому что он создал бы проблемы тем, кто наводнил наш рынок своими товарами, – добавила Дарованная.

3. Санду заблокировала предоставление гражданам компенсации за электроэнергию в размере 428 леев.

4. Люди перестали чувствовать в себя безопасности. Средь бела дня в центре Кишинёва был похищен человек.

5. За полгода на посту президента Санду совершила всего 4 поездки в районы страны и вдвое больше – за границу. На все вопросы граждан она отвечала, что это “не в её компетенции” и “показывала пальцем на других”.

6. Социалисты хотели освободить граждан от выплаты украденного миллиарда, однако Майя Санду оставила этот долг за населением.

7. Майя Санду обещала быть президентом всех, но стала президентом ПДС. Она возродила мессаджи из 90-х о переименовании молдавского языка в румынский в Конституции. Она не сделала ничего для объединения живущих в нашей стране национальностей – напротив, предприняла действия против гагаузов и жителей Приднестровья.

8. Санду не отказалась ни от резиденции президента в Кишинёве, ни от загородной резиденции в Кондрице, ни от государственной охраны. Не снесла она и забор вокруг здания президентуры, как обещала.

9. В команду президента вошли люди с сомнительной репутацией и отсутствием профессионального опыта. Одни советники президента скрывают имущество, у других были проблемы с законом, третьи обвинены в плагиате и незаконном обладании дипломов.

– Эта команда не может “произвести” ничего хорошего для граждан. Они “хороши” только для комментирования в социальных сетях, – отметила Дарованная.

10. Измена Родине. На этой неделе стало известно о подписанном президентурой договоре с Фондом Конрада Аденауэра, который предоставил доступ иностранцам к государственной тайне.

– Единственное, что получили граждане за всё это время от Майи Санду – по цветочку. И те – из подаренных президенту на день рождения, и только тем, кто проходил в тот день мимо президентуры, – подытожила Алла Дарованная.

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