Социалисты предложили пакет мер для поддержки граждан и бизнеса

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Депутаты парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Пётр Бурдужа и Татьяна Кунецки рассказали сегодня на брифинге о пакете законопроектов, разработанных социалистами, которые позволят смягчить последствия пандемического и энергетического кризисов в результате конкретной поддержки простых граждан и экономических агентов.

Во-первых, депутаты ПСРМ предлагают ввести мораторий на плановые и внеплановые налоговые и финансовые проверки, в том числе на таможенный контроль и деятельность налоговых постов до конца этого года.

– Это позволит экономическим агентам инвестировать сэкономленные средства и избежать штрафов и пени. Такая практика успешно применялась в 2020 году правительством при поддержке ПСРМ, – сказал зампредседателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Пётр Бурдужа.

Во-вторых, речь идет о налоговой амнистии по штрафам и пеням до конца года. Так, если экономический агент до 31 марта уплатил всю налоговую задолженность в госбюджет, предлагается списать 100% пени и 50% штрафа.

Пётр Бурдужа сообщил, что в 2021 году сумма штрафов составила 362 млн леев – её предлагается направить косвенно в хозяйственную деятельность бизнеса и в пользу гражданина, который сегодня вынужден вовремя оплачивать счета за газ, продукты первой необходимости. В этом году в госбюджете Минфином предусмотрена сумма штрафов и пеней в размере 306 млн леев.

Социалист отметил, что в прошлом году было ликвидировано более 2800 экономических агентов, но неизвестно, сколько предприятий заморозили свою деятельность, учитывая положение в сфере HoReCa. Поэтому государство просто обязано принять стимулирующие меры для поддержки предприятий и граждан.

В-третьих, социалисты предлагают ввести нулевую ставку подоходного налога на реинвестируемую прибыль, что позволит предприятиям направлять деньги на развитие.

В-четвёртых, необходимо ограничить бесконтрольное повышение зарплат представителям власти на март-декабрь 2022 года до 2 средних зарплат по экономике – 19800 леев.

В-пятых, продлить срок погашения банковских кредитов для граждан до 90 дней по запросу. Коммерческие банки не должны начислять комиссионные и проценты за просрочку платежа при продлении срока договора.

В-шестых, должны быть аннулированы все госзакупки, которые не имеют особой важности (закупка транспортных средств, капремонт). Сэкономленные за счёт этого, а также за счёт ограничения зарплат чиновников средства могут быть направлены на конкретную поддержку граждан и бизнеса.

В-седьмых, в целях сохранения рабочих мест и поддержки бизнеса, предлагается продлить сроки декларирования и уплаты подоходного налога за 2021 год для физических лиц и экономических агентов.

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