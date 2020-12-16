Социалисты предлагают всем депутатам отменить “закон о миллиарде”, а деньги направить в помощь аграриям (ВИДЕО)

Социалисты предлагают всем депутатам отменить “закон о миллиарде”, а деньги направить в помощь аграриям (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов в парламенте предлагает всем депутатам проголосовать на сегодняшнем заседании в двух чтениях за отмену так называемого “закона о миллиарде”, а деньги, которые останутся за счёт этого в государственном бюджете, направить в Фонд субсидирования сельского хозяйства. Об этом на брифинге для прессы объявил Влад Батрынча. 

– Речь идёт о более чем 600 млн леев. Это единственное решение, которое позволит нам ещё больше увеличить помощь аграриям, – сказал он. 

Батрынча также призвал граждан внимательно следить за сегодняшним заседанием парламента, чтобы увидеть, кто будет противиться отмене этого закона и, как следствие, предоставлению дополнительной помощи фермерам.

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