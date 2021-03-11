Социалисты предлагают сохранить двойную индексацию пенсий и соцпособий: в этом году она может составить 7%

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Социалисты предлагают внести поправки в Закон о государственной пенсионной системе для повышения уровня социальной защиты бенефициаров пенсий и пособий. Так, согласно законопроекту, представленному сегодня, 11 марта, депутатами ПСРМ, индексация всех пенсий и социальных пособий будет проводиться дважды в год, и в 2021 году суммарно составит 7,02%. Законодательная инициатива будет зарегистрирована сегодня в парламенте.

Социалисты предлагают сохранить двойную индексацию пенсий и проводить её 1 апреля и 1 октября. В апреле коэффициент индексации будет составлять средний показатель индекса потребительских цен за последние три года, а в октябре – уровень инфляции, зарегистрированный в первом семестре текущего года. Коэффициент индексации будет рассчитывать правительство.

– На основании проделанных нами расчётов предлагаем индексировать пенсии и социальные пособия с 1 апреля на 3,89%. Сохраняем и вторую индексацию – 1 октября. Согласно прогнозам, она составит 3,2%. В общем индексация будет около 7%, – отметила депутат ПСРМ Алла Дарованная.

Индексация пенсий и социальных пособий затронет порядка 730 тысяч граждан. Средства на эти цели уже были изысканы в госбюджете. Всего в этом году на индексацию запланировано 702 миллиона леев, из которых 400 миллионов – для первоапрельской.

Кроме того, в этом году по случаю пасхальных праздников по инициативе ПСРМ пенсионеры и бенефициары социальных пособий получат по 1000 леев помощи.

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