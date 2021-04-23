Социалисты предлагают погасить долги по зарплатам сотрудникам ЖДМ за счёт госбюджета

Социалисты предлагают погасить долги по зарплатам сотрудникам ЖДМ за счёт госбюджета

Депутаты ПСРМ предлагают погасить долги по зарплатам сотрудникам “Железной дороги Молдовы” за счёт государственного бюджета. Данную инициативу в рамках брифинга для прессы представил социалист Олег Липский. 

– Мы предлагаем выделить средства для выплаты зарплат из госбюджета. Соответствующая законодательная инициатива будет зарегистрирована в парламенте. Надеемся, что это станет отправной точкой для развития ЖДМ, а люди получат свои выплаты и смогут работать. Если это стратегическое предприятие исчезнет, возникнет очень большой риск для экономики страны, – сказал он. 

Напомним, ранее по инициативе ПСРМ в парламенте была создана специальная комиссия, которая занимается изучением ситуации на предприятии.

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