Социалисты предлагают погасить долги по зарплатам сотрудникам ЖДМ за счёт госбюджета

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Депутаты ПСРМ предлагают погасить долги по зарплатам сотрудникам “Железной дороги Молдовы” за счёт государственного бюджета. Данную инициативу в рамках брифинга для прессы представил социалист Олег Липский.

– Мы предлагаем выделить средства для выплаты зарплат из госбюджета. Соответствующая законодательная инициатива будет зарегистрирована в парламенте. Надеемся, что это станет отправной точкой для развития ЖДМ, а люди получат свои выплаты и смогут работать. Если это стратегическое предприятие исчезнет, возникнет очень большой риск для экономики страны, – сказал он.

Напомним, ранее по инициативе ПСРМ в парламенте была создана специальная комиссия, которая занимается изучением ситуации на предприятии.

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