Социалисты предлагают отсрочить повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию (ВИДЕО)

Социалисты предлагают отсрочить повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа. Он отметил, что фракция Партии социалистов разработала соответствующие поправки в проект бюджетно-налоговой политики.  

Бурдужа пояснил, что повышение ставки НДС на продукцию с одной стороны и снижение налога на удобрения с другой призваны повысить конкурентоспособность молдавских товаров. Однако социалисты предлагают отстрочить вступление в силу нововведений, чтобы аграрии успели сбыть продукцию прошлого года по прежней ставке, в 8%.

– Мы предлагаем, чтобы повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8% до 12% вступило в силу с 1 июля 2021 года. Это касается и снижения НДС с 20% до 12% на удобрения, – сказал он. 

Разработанные поправки не затрагивают HоRеCа. Предлагается, чтобы решение о снижении ставки НДС с 15% до 12% в этой сфере вступило в силу с 1 января.

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