Социалисты предлагают отсрочить повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию (ВИДЕО)

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Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Петру Бурдужа. Он отметил, что фракция Партии социалистов разработала соответствующие поправки в проект бюджетно-налоговой политики.

Бурдужа пояснил, что повышение ставки НДС на продукцию с одной стороны и снижение налога на удобрения с другой призваны повысить конкурентоспособность молдавских товаров. Однако социалисты предлагают отстрочить вступление в силу нововведений, чтобы аграрии успели сбыть продукцию прошлого года по прежней ставке, в 8%.

– Мы предлагаем, чтобы повышение НДС на сельскохозяйственную продукцию с 8% до 12% вступило в силу с 1 июля 2021 года. Это касается и снижения НДС с 20% до 12% на удобрения, – сказал он.

Разработанные поправки не затрагивают HоRеCа. Предлагается, чтобы решение о снижении ставки НДС с 15% до 12% в этой сфере вступило в силу с 1 января.

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