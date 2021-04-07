Социалисты предлагают новые меры поддержки предпринимателей

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Постоянная парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила проект закона о введении мер поддержки предпринимательской деятельности. Авторами инициативы выступила группа депутатов ПСРМ, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Проект предусматривает освобождение от проведения обязательного аудита финансовой отчётности за 2020 год средних и крупных предприятий, а также консолидированной финансовой отчётности групп. Авторы считают, что это позволит сократить дополнительные расходы предприятий, а данные деньги можно будет направить на реализацию платёжных обязательств по отношению к сотрудникам, покрытие долгов или поддержание деятельности. Стоит отметить, что стоимость услуг аудита составляет в среднем 50-150 тысяч леев.

Аналогичное решение в прошлом году приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ. Тогда средние и крупные предприятия были освобождены от проведения обязательного аудита финансовой отчётности за 2019 год.

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