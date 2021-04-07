Социалисты предлагают новые меры поддержки предпринимателей

Социалисты предлагают новые меры поддержки предпринимателей

Постоянная парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету одобрила проект закона о введении мер поддержки предпринимательской деятельности. Авторами инициативы выступила группа депутатов ПСРМ, сообщает пресс-служба законодательного органа. 

Проект предусматривает освобождение от проведения обязательного аудита финансовой отчётности за 2020 год средних и крупных предприятий, а также консолидированной финансовой отчётности групп. Авторы считают, что это позволит сократить дополнительные расходы предприятий, а данные деньги можно будет направить на реализацию платёжных обязательств по отношению к сотрудникам, покрытие долгов или поддержание деятельности. Стоит отметить, что стоимость услуг аудита составляет в среднем 50-150 тысяч леев. 

Аналогичное решение в прошлом году приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ. Тогда средние и крупные предприятия были освобождены от проведения обязательного аудита финансовой отчётности за 2019 год. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md