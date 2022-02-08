Социалисты предлагают компенсировать рост цен на хлеб и настаивают на 50%-ной квоте на отечественные товары в магазинах (ВИДЕО)

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Сегодня депутат ПСРМ Татьяна Кунецки и советник парламентской фракции БКС, бывший министр сельского хозяйства Ион Пержу провели брифинг, на котором предложили компенсировать рост цен на хлеб для людей с пенсиями менее 3000 леев. Кроме того, предложено отозвать инициативу Минэкономики, предусматривающую отмену положений Закона о внутренней торговле, по которым 50% полок в магазинах должно отводиться местной агропродовольственной продукции.

Татьяна Кунецки с сожалением отметила, что в результате неадекватных действий властей резко ухудшилась социально-экономическая ситуация в стране. Только за последние 6 месяцев существенно выросли тарифы на отопление, газ, топливо и электроэнергию. Выросли цены на товары широкого потребления, в том числе на предметы первой необходимости. Рост цен на хлеб составляет от 17% до 37% – в среднем, около 1,50 лея за буханку.

По словам Татьяны Кунецки, на фоне этих повышений государство обязано принять меры, чтобы любой человек имел достойный уровень жизни, который обеспечит его здоровье и благополучие. В этом контексте парламентарий сообщила, что социалисты разработали закон, предлагающий ввести компенсацию за повышение цен на хлеб в размере 100 леев в месяц для каждого получателя пенсии менее или равной 3000 леев.

В то же время Ион Пержу подверг жёсткой критике инициативу Министерства экономики по отмене положений Закона о внутренней торговле, которые предусматривают, что 50% полок в торговых сетях должны быть отданы местной агропродовольственной продукции. По словам Пержу, предлагаемые изменения будут иметь катастрофические последствия для мелких и средних производителей сельскохозяйственной продукции, которые сегодня сталкиваются с большими проблемами в реализации товаров на внутреннем рынке из-за роста цен на основные сельскохозяйственные ресурсы, особенно дизельное топливо, семена, продукты фитосанитарного назначения и др.

Социалисты требуют, чтобы Правительство Республики Молдова через Национальное агентство продовольственной безопасности контролировало уровень выполнения Закона о внутренней торговле в соответствии с поправками, вступившими в силу 1 июля 2021 года, и чтобы Министерство экономики отозвало свою инициативу об отмене указанных положений.

Напомним, что 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в Закон № 231/2010 о внутренней торговле. В соответствии со ст. 211 (12) указанного Закона, торговцы продовольственными товарами, за исключением передвижных торговых единиц, обязаны закупать и обеспечивать выкладку на полках товаров из короткой продовольственной цепи в пропорции не менее 50% длины торговой полки, если на ней реализуются товары той же категории, что и включенные в перечень продуктов питания из короткой продовольственной цепи. 14 июля правительство на основании указанного закона утвердило перечень товаров короткой продовольственной цепи, который включает 129 наименований товаров.

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