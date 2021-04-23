Социалисты предлагают аннулировать в этом году экзамены на степень бакалавра (ВИДЕО)

Социалисты предлагают аннулировать в этом году экзамены на степень бакалавра (ВИДЕО)

Парламентская фракция ПСРМ выступила с инициативой аннулировать в этом году БАК. Депутаты Партии социалистов Никита Цуркан и Марина Радван отметили на брифинге для прессы, что данное предложение направлено на снижение рисков массового заражения коронавирусом учеников и педагогов.

Парламентарии предлагают прибегнуть к практике прошлого года – когда высчитывалась средняя оценка за последние 3 года обучения.

В то же время фракция ПСРМ считает необходимым отменить экзамены и в 9-х классах, а также в профессиональных учебных заведениях.

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