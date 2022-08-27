Социалисты поздравили граждан с Днём независимости и возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре

0

В своём послании по случаю праздника социалисты отметили, что ещё никогда за минувшие три десятилетия Республика Молдова не оказывалась в таком глубоком системном кризисе, который может поставить под вопрос само существование нашего государства.

– Некомпетентная и зависимая от внешних сил молдавская власть довела Республику Молдова до социально-экономического, энергетического и политического кризиса. Руководство страны действует на основе личных амбиций, корыстных интересов, а не интересов государства и народа. Партия социалистов считает нужным заявить, что безответственная политика руководства Республики Молдова направлена на сознательный подрыв государственности, на разорение национальной экономики и тотальное обнищание народа. Мы подошли к 31-й годовщине независимости в состоянии хаоса и отсутствия ясных перспектив. В связи с этим мы выражаем твердую решимость продолжать борьбу за спасение и возрождение Молдавского государства. Партия социалистов борется для народа и вместе с народом за восстановление национальной экономики и социальной системы, за создание достойных условий жизни для всех жителей страны, за миролюбивую и взвешенную внешнюю политику на основе нейтрального статуса! Партия социалистов приложит все усилия для того, чтобы следующая годовщина независимости не была омрачена такими трудностями, а дальнейшая история нашей страны знала только славные страницы. Мы возродим Молдову во имя памяти наших великих предков, ради достойного настоящего и уверенного будущего для всех жителей страны, – отметили в ПСРМ.

Позднее депутаты Партии социалистов во главе с Исполнительным секретарём Владом Батрынчей, муниципальные советники ПСРМ, активисты «Молодой гвардии» возложили цветы к памятнику Штефану чел Маре. Представители крупнейшей оппозиционной политической силы подчеркнули особую ценность свободы и независимости Республики Молдова в контексте сегодняшней сложной региональной обстановки и глубокого системного кризиса внутри страны.

– Мы гордимся тем, что на карте мира есть наша небольшая, но любимая всеми нами страна. Здесь самое тёплое солнце, самый сладкий виноград, самый вкусный хлеб, самая чистая родниковая вода. Но главное богатство нашей земли – это люди. Здесь живёт самый добрый, чистосердечный, гостеприимный народ, говорящий на разных языках, но при этом свято чтящий традиции своих предков. Хочу пожелать нашей родной стране, всем нашим соотечественникам мира, счастья, любви и благополучия. А ещё я хочу, чтобы Молдова обрела подлинную независимость. Чтобы мы сами, без назойливых подсказок из-за рубежа, решали, как нам жить и как нам обустраивать свой родной дом. И чтобы наши политики меньше думали о внешних интеграционных проектах, и больше – о своей стране и её народе. Сегодня как никогда ранее суверенитет и независимость Молдовы подвергаются суровым испытаниям, во многом из-за безответственной и авантюрной политики некомпетентной власти. Поэтому главной задачей Партии социалистов является последовательная борьба за сохранение и укрепление молдавской государственности, — отметил Влад Батрынча. – Молдова не только оставаться нашей Родиной, но и наоборот, стать краем возможностей для каждого из нас. Республика Молдова – маленькая страна, но, объединив усилия, мы сможем обеспечить ей большое будущее, – подчеркнул член Исполкома ПСРМ Григорий Новак. – Мы должны быть уверены в том, что наша страна найдёт своё место в мире и станет дружелюбной по отношению к своим жителям. Важно, чтобы все мы, граждане, не теряли надежды и не обижались на нашу страну. Не она виновата в тяжёлых временах, которые все мы переживаем. Мы все знаем, кто виноват. Важно учиться на своих ошибках и решениях, становиться лучше и делать нашу страну сильнее, – считает член Исполкома ПСРМ Адела Рэйляну.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.