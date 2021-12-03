Социалисты повторно потребовали от руководства НАРЭ уйти в отставку (ВИДЕО)

Социалисты повторно потребовали от руководства НАРЭ уйти в отставку (ВИДЕО)

Вице-председатель парламента, депутат-социалист Влад Батрынча повторно призвал членов Административного совета НАРЭ подать в отставку. Заявление было сделано сегодня на заседании парламента после того, как законодательный орган утвердил увольнение одного из директоров агентства, Штефана Крянгэ.  

– В марте 2021 года парламент единогласно выразил вотум недоверия этому учреждению. Мы недоумеваем по поводу отсутствия реакции руководителей НАРЭ. Почему отставка только одна? Призываем остальных директоров последовать примеру Крянгэ и уйти, – сказал Батрынча. 

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