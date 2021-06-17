Социалисты повторно потребовали от правительства помочь аграриям, чей урожай пострадал от ливней и града (ВИДЕО)

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Ливни и град продолжают уничтожать урожай по всей стране, а правительство по-прежнему бездействует. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Раду Мудряк. Он напомнил, что 10 июня призвал кабинет министров вмешаться, оценить причинённый ущерб и компенсировать его из Резервного фонда, однако ничего из этого сделано не было.

– Я вынужден сегодня снова обратиться к правительству. Если по состоянию на 10 июня было уничтожено примерно 2800 га урожая, то на сегодня эта цифра на 1100 га больше. Требую представить в течение 5 дней информацию и источники для выделения компенсаций. Мы должны помочь аграриям. Я не прошу, а требую этого! – добавил он.

Мудряк также отметил, что до сегодняшнего дня никто из членов правительства не отправился в территории, чтобы лично оценить обстановку на месте. Если кабинет министров продолжит бездействовать, депутаты ПСРМ намерены прибегнуть к другим законным мерам, чтобы добиться выделения помощи фермерам.

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