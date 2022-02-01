Социалисты потребуют отмены последнего повышения цены на газ (ВИДЕО)

Об этом в рамках программы “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Завтра мы с коллегами подаём предварительное заявление в НАРЭ и в комиссию по ЧС. Мы в суде планируем отменить последнее повышение цены на газ, потому что этот принцип ретроактивности, когда задним числом повышаются тарифы, – это полное нарушение всех правовых норм, – сказал он.

Батрынча добавил, что социалисты используют этот и многие другие доступные законные инструменты для того, чтобы защитить граждан от беспредела ПДС.