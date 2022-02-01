Социалисты потребуют отмены последнего повышения цены на газ (ВИДЕО)

Социалисты потребуют отмены последнего повышения цены на газ (ВИДЕО)
Об этом в рамках программы “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. 

– Завтра мы с коллегами подаём предварительное заявление в НАРЭ и в комиссию по ЧС. Мы в суде планируем отменить последнее повышение цены на газ, потому что этот принцип ретроактивности, когда задним числом повышаются тарифы, – это полное нарушение всех правовых норм, – сказал он. 
Батрынча добавил, что социалисты используют этот и многие другие доступные законные инструменты для того, чтобы защитить граждан от беспредела ПДС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md