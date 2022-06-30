Социалисты потребовали от Минобразования разъяснений по поводу намерения реорганизовать вузы страны

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Депутат-социалист Адела Рэйляну обратилась сегодня на заседании парламентской Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и средствам массовой информации к Министерству образования с требованием дать разъяснения по поводу инициативы о реорганизации учебных заведений, которая возмутила всё общество.

– Непонятно, как так получилось, что такая важная реформа с разрушительными последствиями для дидактических кадров, для будущих студентов была разработана и предложена министерством без широкого общественного обсуждения. Мы хотим знать, что происходит, что будет с 1 сентября, чем будут заниматься наши выпускники, куда они смогут подать документы? — сказала Рэйляну.

Депутат выразила сожаление, что в аграрной стране не будет профильного вуза для подготовки специалистов в области виноградарства и садоводства. Очень прискорбно, отметила она, и то, что государственные вузы подлежат ликвидации, а частные эта так называемая реформа не затрагивает.

Адела Рэйляну выразила удивление тем, что этот важный вопрос не был включён в повестку профильной парламентской комиссии, и потребовала от Министерства образования представить подробные разъяснения по этому поводу как можно скорее.

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