Социалисты потребовали исключить из повестки заседания парламента проект о повышении пенсионного возраста (ВИДЕО)

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Ни текст документа, ни приводимые в его пользу аргументы не выдерживают никакой критики, отметил депутат БКС Владимир Односталко.

Он напомнил, что пенсионный возраст был увеличен режимом Плахотнюка под давлением международных структур и без проведения каких-либо консультаций по этому поводу. Ранее социалисты отменили скандальное решение, однако теперь ПДС намерена вернуться к прежней антинародной практике.

– Предлагаем исключить этот проект из повестки дня, отправить его на доработку и провести широкие консультации по этому поводу, чтобы прийти к единому мнению, – добавил Односталко.

Парламентское большинство отклонило данное предложение. Проект остался в повестке.

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