Социалисты поставили на место депутатов ПДС: Хватит сеять ненависть и рознь! Займитесь проблемами людей! (ВИДЕО)

Заявление депутата ПДС Марии Панку о том, что в парламенте все должны говорить на румынском языке, так как этого якобы требуют пенсионеры, возмутило представителей ПСРМ. Социалисты призвали правящее большинство наконец заняться решением проблем граждан и повышением их благосостояния, а не сеять в обществе ненависть и рознь.

– В условиях, когда цены на продукты питания на 50-60% выше прошлогодних, пожилым людям нечего есть. Вот о чём нам надо думать. Надо думать, как не потерять их зимой от холода и голода, а не сеять рознь и ненависть, – сказал депутат ПСРМ Владимир Односталко.

– Только что сама госпожа приветствовала представителей университетов Бельц, Комрата, Тараклии на болгарском, на гагаузском, на турецком языках, и сегодня же при свидетелях она противоречит самой себе. Я считаю, что это в корне неверно. Это нарушение прав граждан, проживающих в Республике Молдова, – отметила депутат ПСРМ Иванна Кёксал.

– Молдове как никогда нужны мир, сплочённость и стабильность. Приоритет – забота о наших гражданах, независимо от религии, от языка, на котором человек говорит, от того, как он думает, ведь демократия подразумевает свободу выражения на родном или желаемом языке. Я удивлён неудачным выпадом нашей коллеги, которая обидела наш многонациональный народ, веками живший в мире. Именно такие непонятные выходки сеют рознь, начинаются конфликты на языковой основе. Я хочу обратиться к нашим гостям: говорите на вашем любимом языке свободно, не бойтесь никого. Просим прощения за нашу коллегу, она, наверное, сама не поняла, что сказала, – добавил депутат ПСРМ Григорий Новак.