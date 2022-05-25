Социалисты – послу США: Задержание Додона – политический заказ действующей власти

0

Сегодня в Парламенте Республики Молдова состоялась встреча председателя парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаиды Гречаный, исполнительного секретаря ПСРМ и вице-председателя парламента Влада Батрынча и члена исполкома ПСРМ Ольги Чеботарь с послом Соединённых Штатов Америки в Республике Молдова Кентом Д. Логсдоном.

Зинаида Гречаный выразила благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Соединенными Штатами в социально-экономической сфере, и подчеркнула, что США являются важным внешним партнером для Молдовы. Зинаида Гречаный также рассказала послу о приоритетах Партии социалистов, которая является крупнейшей оппозиционной силой в стране.

Было озвучено, что в свете последних политических событий в стране выявлена практика запугивания представителей оппозиции, в том числе представителей местных администраций, мэров и советников, депутатов от Партии социалистов. Наиболее ярким примером политического заказа является арест бывшего Президента Республики Молдова Игоря Додона. Действующая власть фабрикует обвинения с целью дезорганизовать оппозицию и внушить страх.

В свою очередь, посол заверил, что арест экс-президента страны представляет собой резонансное дело, за развитием которого будут внимательно следить американские партнеры, которые вскоре выступят с заявлением о корректности проведения расследования.

Член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь подчеркнула необходимость справедливого и беспристрастного правосудия, даже если под действие закона попадает должностное лицо от оппозиции. При этом Партия социалистов призывает к уважению закона и не потерпит дискриминации членов и сторонников партии.

В завершение встречи Влад Батрынча отметил, что нынешнее парламентское большинство решительно отвергает все инициативы, выдвинутые парламентской фракцией Блока коммунистов и социалистов, в связи с чем ни один законопроект не рассматривается на пленарных заседаниях парламента.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.