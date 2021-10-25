Социалисты попросили Дмитрия Козака пойти на уступки по поставкам газа в Молдову

– Ссылаясь на неопытность и “молодость” нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдова. Молдавские социалисты не смогли представить никаких убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители для поставок в Молдову, – сообщил собеседник агентства.

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак по просьбе Партии социалистов Республики Молдова принял сегодня представительную делегацию ПСРМ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, принимавший участие во встрече, социалисты попросили Козака пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа в Молдову.

Россия, отмечает “РИА Новости”, так сформулировала условия нового долгосрочного контракта: он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ. При этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ – не одномоментно, а с большой рассрочкой.

Молдова приобретала “голубое топливо” у “Газпрома” по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц — до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.

Заключение нового долгосрочного контракта между “Газпромом” и Молдовой до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, “весьма сомнительно”, есть риски полного прекращения поставок. “Газпром” готов продолжать поставки газа в РМ только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между двумя странами продолжаются.