Социалисты поинтересовались, на каком основании Робу была предоставлена госохрана

Депутаты БКС потребовали заслушать по этому поводу руководство Службы государственной охраны.
– Мы узнали из прессы, что ему была предоставлена охрана, на это тратятся публичные деньги. Мы бы хотели знать, на что именно, были ли основания для этого или в этом не было необходимости, – сказал социалист Григорий Новак.
Парламентское большинство отклонило инициативу.
Ранее стало известно, что Майя Санду распорядилась предоставить врио генпрокурора государственную охрану.
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