Социалисты поинтересовались, на каком основании Робу была предоставлена госохрана

Депутаты БКС потребовали заслушать по этому поводу руководство Службы государственной охраны.

– Мы узнали из прессы, что ему была предоставлена охрана, на это тратятся публичные деньги. Мы бы хотели знать, на что именно, были ли основания для этого или в этом не было необходимости, – сказал социалист Григорий Новак.