Социалисты поинтересовались, на каком основании Робу была предоставлена госохрана

Социалисты поинтересовались, на каком основании Робу была предоставлена госохрана

Депутаты БКС потребовали заслушать по этому поводу руководство Службы государственной охраны. 

– Мы узнали из прессы, что ему была предоставлена охрана, на это тратятся публичные деньги. Мы бы хотели знать, на что именно, были ли основания для этого или в этом не было необходимости, – сказал социалист Григорий Новак. 

Парламентское большинство отклонило инициативу.

Ранее стало известно, что Майя Санду распорядилась предоставить врио генпрокурора государственную охрану.

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