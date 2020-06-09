Социалисты поддержали работников рынка “Дельфин” (ВИДЕО)

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Во время перерыва в заседании Муниципального совета вице-председатель фракции ПСРМ провел встречу с руководством и работниками рынка “Дельфин”. Как отметил на своей странице в соцсети Динарий Кожокару, администрация рынка требует от продавцов выплаты аренды за торговые площади несмотря на то, что в период карантина они не работали.

– Примечательно, что на прошлом заседании Муниципального совета было принято решение освободить рынки от выплаты налогов в муниципальный бюджет за период простоя. Призвали руководство рынка найти компромисс с работниками. Все оказались в одинаковой ситуации, – отметил Кожокару на своей странице в соцсети.

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