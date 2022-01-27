Социалисты почтили память жертв фашизма (ВИДЕО)

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Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, депутаты-социалисты во главе с вице-спикером парламента Владом Батрынчей, активисты Партии социалистов и “Молодой гвардии” почтили память погибших во время Второй мировой войны и возложили цветы к памятному Мемориалу жертв фашизма.

Напомним, что сегодня память погибших почтил и почётный председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что “преступления, подобные Холокосту, не должны больше повториться. Это наш общий долг и, без преувеличения, сама важная и актуальная задача мирового сообщества”.

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