Социалисты почтили память жертв Чернобыльской катастрофы

0

Сегодня исполняется 36 лет со дня крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, вследствие чего на территории Украины, Беларуси, России, Молдовы и ряда стран Северной Европы выпали радиоактивные осадки. В связи с этим депутаты парламента, муниципальные советники от Партии социалистов и активисты формирования возложили цветы к памятнику жертвам Чернобыльской аварии.

– В первые дни после аварии погибли десятки людей, а впоследствии тысячи и тысячи стали жертвами радиации, десятки тысяч навсегда покинули родные места, ставшие зоной отчуждения. Более 3500 жителей Молдовы приняли участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, и их здоровье было необратимо подорвано. Сегодня мы отдаем дань памяти всем погибшим и выражаем огромное уважение всем, кто ценой собственного здоровья помогли преодолеть ужасные последствия аварии. Светлая память героям! – отметили в ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.