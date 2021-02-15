Социалисты почтили память воинов, погибших в Афганистане

0

Депутаты парламента от фракции Партии социалистов Республики Молдова во главе с председателем законодательного органа Зинаидой Гречаный и главой фракции ПСРМ Корнелием Фуркулицэ, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии» возложили цветы к Мемориалу памяти солдат, павших во время войны в Афганистане.

– Мы должны хранить память о погибших героях, продемонстрировавших пример мужества, доблести и патриотизма. Они с честью выполнили свой долг. Вечная память павшим героям! – подчеркнула Гречаный.

Спикер пожелала здоровья всем ветеранам войны в Афганистане и их семьям, а также выразила признательность за активную деятельность руководству и всем представителям Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

Сегодня утром к ветеранам войны в Афганистане обратился лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он отметил, что ПСРМ и он лично всегда рядом с ветеранами.

– Мы стремимся и дальше поддерживать вас и решать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. В этом смысле команда ПСРМ предложит на рассмотрение законодательного органа конкретные законопроекты, – подчеркнул Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.