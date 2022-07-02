Социалисты почтили память Штефана Великого в Кишинёве и в Бельцах

Социалисты почтили память Штефана Великого в Кишинёве и в Бельцах

По случаю 518 лет со дня кончины Штефана Великого и Святого, самого важного правителя в истории Молдовы, члены Исполкома ПСРМ вместе с депутатами парламента от Партии социалистов возложили цветы к памятнику Штефану Великому и Святому в Бельцах. В то же время несколько членов ПСРМ вместе с представителями Национального движения «Воевода» возложили цветы к памятнику великому господарю в сквере «Штефан чел Маре» в Кишинёве.

Штефан Великий и Святой был одной из самых выдающихся личностей в истории Молдавского государства. Он выиграл множество сражений, построил крепости, церкви и монастыри, прославил Молдову во всем мире.

– Мы должны гордиться таким предком, но что более важно, мы должны сохранить Молдову для будущих поколений, как нам и велел Штефан, – отметили в ПСРМ. 

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