Социалисты почтили память погибших в Великой Отечественной войне

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Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, руководство ПСРМ, депутаты парламента, муниципальные советники, активисты Партии социалистов и “Молодой гвардии” возложили цветы к Вечному огню на Мемориале воинской славы Вечность” в Кишинёве в память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

– То, что произошло в те годы, показывает нам, насколько уязвимым может быть человечество перед лицом таких страшных событий. Наш долг – передать эту память подрастающему поколению, чтобы подобные трагедии больше не повторялись, – сказал член исполкома ПСРМ, депутат парламента Григоре Новак.

Рано утром 22 июня 1941 года, без объявления войны, нацистская Германия напала на Советский Союз. В этот день началась Великая Отечественная война (1941-1945), которая стала освободительной войной для народов СССР и привела к разгрому нацистских войск и безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В ожесточенных боях с иноземными захватчиками участвовали и сотни тысяч выходцев из Молдовы, 85 тысяч молдаван были награждены за героизм, проявленный на поле битвы. При этом сотни тысяч простых граждан прошли через неизъяснимые страдания военного времени, сотни тысяч безвинных людей погибли от рук нацистов на территории нашей страны.

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