Социалисты почтили память освободителей Молдовы от фашистских захватчиков

– Сегодня мы отмечаем очень важный и памятный для всех жителей нашей страны день. 78 лет назад была проведена знаменитая Ясско-Кишинёвская операция – советские войска одержали решительную победу, освободив Кишинёв и всю территорию Молдавской ССР от фашизма.

24 августа 1944 года завершился один из самых трагичных периодов в истории нашего народа. За годы войны Молдова потеряла четверть населения.

Жители нашей страны не зря считают эту войну Великой Отечественной – более 400 тысяч уроженцев Молдовы сражались на фронтах в рядах Красной Армии, 85 тысяч из них были награждены орденами и медалями, 20 наших соотечественников из них удостоены звания Героя Советского Союза.

На протяжении многих последних лет предпринимаются попытки переписать историю и переоценить значение освобождения Кишинёва в августе 1944 года. Нам настоятельно рекомендуют скорбеть вместе с последователями и сторонниками Антонеску, нацистский режим которого пал в результате именно Ясско-Кишиневской операции.

Однако мы должны сделать всё возможное, чтобы хранить и передавать будущим поколениям истинную память о победе, которая стала возможной благодаря героизму и самоотверженности, в том числе сотен тысяч наших соотечественников.

Мы бесконечно благодарны ветеранам и всем тем известным и неизвестным героям, которые на полях боёв и своим трудом в тылу ковали победу.

Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас с 78-й годовщиной освобождения Молдовы от фашистских захватчиков! Желаем крепкого здоровья, мирного неба и благополучия! – отметили в ПСРМ.