Социалисты: Парламент одобрил все поправки депутатов “АКУМ”, но они продолжают нагло врать и манипулировать (ВИДЕО)

0

Все предложения и поправки ПДС и ППДП были одобрены вчера депутатами и включены в Закон о государственном бюджете. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк. В то же время была одобрена существенная часть изменений, предложенных ДПМ и группой “Про-Молдова”.

Депутат Партии социалистов Григорий Новак с сожалением отметил на своей странице в соцсети, что, несмотря на это, представители данных партий продолжают нагло врать гражданам и манипулировать общественным мнением.

– Они прекрасно знают, что их поправки были одобрены, но они предпочитают молчать и продолжать манипулировать. Что касается изменений, предложенных социалистами и принятых парламентом, все они направлены на улучшение жизни граждан. Деньги пойдут на водоснабжение, на освещение, на ремонт крыш в школах, детсадах и больницах и т.д, – подчеркнул Новак.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.