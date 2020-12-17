Социалисты: Парламент одобрил все поправки депутатов “АКУМ”, но они продолжают нагло врать и манипулировать (ВИДЕО)

Социалисты: Парламент одобрил все поправки депутатов “АКУМ”, но они продолжают нагло врать и манипулировать (ВИДЕО)

Все предложения и поправки ПДС и ППДП были одобрены вчера депутатами и включены в Закон о государственном бюджете. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк. В то же время была одобрена существенная часть изменений, предложенных ДПМ и группой “Про-Молдова”. 

Депутат Партии социалистов Григорий Новак с сожалением отметил на своей странице в соцсети, что, несмотря на это, представители данных партий продолжают нагло врать гражданам и манипулировать общественным мнением.

– Они прекрасно знают, что их поправки были одобрены, но они предпочитают молчать и продолжать манипулировать. Что касается изменений, предложенных социалистами и принятых парламентом, все они направлены на улучшение жизни граждан. Деньги пойдут на водоснабжение, на освещение, на ремонт крыш в школах, детсадах и больницах и т.д, – подчеркнул Новак. 

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