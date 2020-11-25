Социалисты озвучили свои приоритеты на ближайших заседаниях парламента

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Депутаты ПСРМ поддержат применение пониженной ставки НДС в размере 12% для удобрений параллельно с применением той же ставки НДС для первичной сельскохозяйственной продукции. Также в качестве поддержки фермеров социалисты проголосуют за увеличение суммы, подлежащей возмещению НДС при экспорте сельскохозяйственной продукции, с 8% до 12% от стоимости экспорта. Об этом говорится в сообщении для прессы Партии социалистов РМ по итогам заседания фракции, в котором принял участие и президент Игорь Додон.

– Фракция ПСРМ приветствует новое снижение НДС для сектора HoReCa с 15% до 12% после того, как в прошлом году мы проголосовали за его снижение с 20 до 15%. Эта мера направлена на поддержку этого сектора, который больше всего пострадал от пандемического кризиса. Мы также поддержим предложение правительства об увеличении годового освобождения от уплаты налогов с 24 000 до 25 200 леев, а также о повышении на 50% для иждивенцев с 3 000 до 4500 леев, – отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, фракция ПСРМ выступает за повышение заработной платы в бюджетной сфере и за субсидирование налогов на заработную плату граждан, вернувшихся в страну из-за границы.

– Депутаты ПСРМ также решили поддержать принятие гагаузского пакета законопроектов, разработанных с участием национальных экспертов, при поддержке зарубежных партнеров. Мы также будем продвигать законопроект о придании русскому языку статуса языка межнационального общения, как это было до недавних пор. Мы будем настаивать на утверждении инициативы, в соответствии с которой вкладыши-инструкции к лекарствам должны быть и на русском языке. Мы также поддержим поправки к Кодексу телевидения и радио, чтобы внести больше ясности в работу вещательных компаний, в том числе путем адаптации закона к стратегии национальной безопасности, – заключается в сообщении.

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