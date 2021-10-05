Социалисты осуждают попытки западных дипломатов оказать давление на госорганы Молдовы

Социалисты осуждают попытки западных дипломатов оказать давление на госорганы Молдовы

Партия социалистов Республики Молдова со всей серьёзностью воспринимает заявления генерального прокурора Александра Стояногло о прямом вовлечении бывшего главы делегации Европейского союза в Республике Молдова Петера Михалко во внутриполитические процессы в нашей стране. ПСРМ констатирует скоординированные попытки западных дипломатов и представителей неправительственных организаций, финансируемых извне, оказать давление на органы правосудия и прокуратуры суверенной Республики Молдова с целью продвижения лояльных людей на ключевые должности в правовой системе и установления над ней внешнего контроля. Об этом говорится в заявлении для прессы. 

– ПСРМ расценивает эти действия как часть системной работы по полному подчинению Республики Молдова, её государственных, правоохранительных и судебных структур зарубежным странам и их ставленникам в нашей стране. В таком же контексте ПСРМ рассматривает поведение господина Михалко, который, как утверждает генеральный прокурор Александр Стояногло, «интересовался возможностью открыть уголовное дело в отношении Партии социалистов». Мы считаем такое поведение официального представителя Европейского союза абсолютно неприемлемым и выходящим за рамки полномочий дипломатических представителей, – отмечается в декларации. 

В связи с этим Партия социалистов напоминает Петеру Михалко и его преемнику в Республике Молдова о существовании статьи 41 Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, где ясно говорится следующее:

1. Без ущерба для их привилегий и иммунитетов, все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

2. Все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству аккредитующим государством, ведутся с министерством иностранных дел государства пребывания или через это министерство, либо с другим министерством, в отношении которого имеется договоренность, или через это другое министерство.

– Партия социалистов обращается в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, постоянную комиссию парламента по внешней политике и другие уполномоченные государственные органы с требованием установить все обстоятельства, связанные с указанными действиями бывшего главы делегации ЕС в Молдове Петера Михалко, и дать им надлежащую правовую и дипломатическую оценку. ПСРМ настоятельно требует от всех международных партнёров уважения к суверенитету нашей страны. Вместе с тем, ПСРМ считает нужным прояснить, что в отношении Партии социалистов не возбуждено никаких уголовных дел, – заключается в заявлении партии. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md