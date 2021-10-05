Социалисты осуждают попытки западных дипломатов оказать давление на госорганы Молдовы

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Партия социалистов Республики Молдова со всей серьёзностью воспринимает заявления генерального прокурора Александра Стояногло о прямом вовлечении бывшего главы делегации Европейского союза в Республике Молдова Петера Михалко во внутриполитические процессы в нашей стране. ПСРМ констатирует скоординированные попытки западных дипломатов и представителей неправительственных организаций, финансируемых извне, оказать давление на органы правосудия и прокуратуры суверенной Республики Молдова с целью продвижения лояльных людей на ключевые должности в правовой системе и установления над ней внешнего контроля. Об этом говорится в заявлении для прессы.

– ПСРМ расценивает эти действия как часть системной работы по полному подчинению Республики Молдова, её государственных, правоохранительных и судебных структур зарубежным странам и их ставленникам в нашей стране. В таком же контексте ПСРМ рассматривает поведение господина Михалко, который, как утверждает генеральный прокурор Александр Стояногло, «интересовался возможностью открыть уголовное дело в отношении Партии социалистов». Мы считаем такое поведение официального представителя Европейского союза абсолютно неприемлемым и выходящим за рамки полномочий дипломатических представителей, – отмечается в декларации.

В связи с этим Партия социалистов напоминает Петеру Михалко и его преемнику в Республике Молдова о существовании статьи 41 Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, где ясно говорится следующее:

1. Без ущерба для их привилегий и иммунитетов, все лица, пользующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания. Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства. 2. Все официальные дела с государством пребывания, вверенные представительству аккредитующим государством, ведутся с министерством иностранных дел государства пребывания или через это министерство, либо с другим министерством, в отношении которого имеется договоренность, или через это другое министерство. – Партия социалистов обращается в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, постоянную комиссию парламента по внешней политике и другие уполномоченные государственные органы с требованием установить все обстоятельства, связанные с указанными действиями бывшего главы делегации ЕС в Молдове Петера Михалко, и дать им надлежащую правовую и дипломатическую оценку. ПСРМ настоятельно требует от всех международных партнёров уважения к суверенитету нашей страны. Вместе с тем, ПСРМ считает нужным прояснить, что в отношении Партии социалистов не возбуждено никаких уголовных дел, – заключается в заявлении партии.

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