Социалисты оспорят решение о повышении зарплаты судей КС (ВИДЕО)

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Депутаты ПСРМ оспорят в Конституционном суде решение о повышении зарплаты судей КС до 82 тысяч леев. Об этом социалисты заявили на брифинге для прессы.

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа напомнил, что на прошлом заседании парламента социалисты предложили принять ряд поправок в госбюджет, касающихся ремонта школ, детсадов, домов культуры, дорог, а также социальных выплат. Однако все они были отклонены по причине отрицательного заключения правительства. Несмотря на то что кабмин не одобрил и повышение зарплаты судей КС, эта поправка всё же была принята голосами правящего большинства, что противоречит Конституции, отметил Бурдужа.

⁃ Депутаты ПДС нарушили Высший закон страны, который един для всех, – сказал он.

В связи с этим депутаты ПСРМ в последующие дни обратятся в Конституционный суд, чтобы оспорить принятое решение.

⁃ Мы хотим посмотреть, как поступят судьи КС – встанут на защиту Конституции, которую они обязаны чтить, или на защиту собственной зарплаты? – отметил социалист Григорий Новак.

Он также называл принятое решение «узаконенной взяткой» судьям КС, лояльным действующему режиму, а не Конституции.

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