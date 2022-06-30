Социалисты оспорили в КС продление режима ЧП в Молдове (ВИДЕО)

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Депутаты ПСРМ оспорили сегодня, 30 июня, в Конституционном суде решение о продлении в Молдове режима чрезвычайного положения на 45 дней. Социалисты считают, что оно нарушает права граждан, позволяет правительству “распоряжаться публичными деньгами, как ему вздумается”, и должно быть отменено.

Депутат ПСРМ Василий Боля назвал неубедительными аргументы правительства в поддержку продления режима ЧП.

– Эти доводы не выдерживают никакой критики. Отмечалось, что это необходимо из-за кризиса с беженцами, однако и данные статистики, и информация от Пограничной полиции, от других учреждений свидетельствуют о том, что волна миграции из Украины существенно схлынула. Кроме того, нет никакой угрозы в контексте обеспечения Молдовы газом. Мы не можем говорить о том, что есть риски для энергетической безопасности, – сказал Боля.

Социалисты требуют, чтобы КС срочно проверил законность данного решения, так как “правительство продолжает ограничивать права и свободы граждан и распоряжается публичными деньгами, как ему вздумается”, добавил Боля.

Напомним, решение о продлении режима ЧП в Молдове на 45 дней было принято голосами депутатов ПДС на прошлой неделе.

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