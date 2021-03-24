Социалисты оспорили в КС первый указ Санду о выдвижении Гаврилицы: Он был фиктивным (ВИДЕО)

Социалисты оспорили в КС первый указ Санду о выдвижении Гаврилицы: Он был фиктивным (ВИДЕО)

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”. 

– Мы сегодня обратились в Конституционный суд, потому что, исходя из логики решения от 22 марта, выводы юристов сводятся к тому, что первый указ о выдвижении Натальи Гаврилицы был фиктивным. Президент обратилась к парламенту с просьбой не голосовать за этого кандидата, а декрет не был опубликован в “Мониторул офичиал”. Значит, первая попытка может быть не засчитана, – сказал он. 

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