Социалисты оспорили в КС первый указ Санду о выдвижении Гаврилицы: Он был фиктивным (ВИДЕО)

0

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– Мы сегодня обратились в Конституционный суд, потому что, исходя из логики решения от 22 марта, выводы юристов сводятся к тому, что первый указ о выдвижении Натальи Гаврилицы был фиктивным. Президент обратилась к парламенту с просьбой не голосовать за этого кандидата, а декрет не был опубликован в “Мониторул офичиал”. Значит, первая попытка может быть не засчитана, – сказал он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.