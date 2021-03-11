Социалисты опровергают ложь ПДС. Односталко: Пенсионеры получат обещанные 1000 леев к Пасхе! (ВИДЕО)

Социалисты опровергают ложь ПДС. Односталко: Пенсионеры получат обещанные 1000 леев к Пасхе! (ВИДЕО)

Ложь и провокация. Так депутат ПСРМ Владимир Односталко квалифицировал распространяемую представителями ПДС информацию о том, что пенсионеры якобы не получат обещанную материальную помощь в апреле. Односталко заверил, что данная выплата обязательно будет, как и было обещано. 

– Когда людям нечего сказать, когда они не могут ничего сделать, они распространяют подобную ложь. Пенсионеры с доходом менее 4 000 леев, а это 690 тысяч человек, в апреле, на Пасху, получат по 1000 леев помощи. Мы проголосовали за это в декабре при утверждении бюджета. Это была инициатива фракции Партии социалистов и нашего лидера Игоря Додона, – сказал он. 

Напомним, в прошлом году по инициативе Додона пенсионеры получили помощь дважды – по 700 леев в начале года и по 900 в октябре.

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