Социалисты обсудили ход реализации инфраструктурных проектов на Буюканах

Социалисты обсудили ход реализации инфраструктурных проектов на Буюканах
Представители фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов, Динарий Кожокару и Александр Бондаренко провели рабочую встречу с претором сектора Буюканы Вадимом Брынзанюком и вице-претором Павлом Мовилэ. Стороны обсудили ход реализации проектов, начатых в 2021 году, и старт проектов, предусмотренных в бюджете 2022 года. Многие из них являются инициативами Партии социалистов. 

Это:

1. Обновление пешеходной инфраструктуры по ул. А. Щусева.

2. Ремонт подземного перехода по ул. И. Крянгэ рядом с площадью Д. Кантемира.

3. Обновление пешеходной инфраструктуры по ул. Каля Ешилор (нечётная сторона).

4. Продолжение работ по восстановлению парка «Ла извор».

5. Восстановление пешеходной инфраструктуры с обустройством прилегающей территории по ул. Алба-Юлия на участке между ул. И. Крянгэ и И. Пеливан.

6. Восстановление пешеходной инфраструктуры по ул. Алба-Юлия, 200 в сторону к ул. Л. Деляну, 7.

7. Обновление пешеходной инфраструктуры по ул. Л. Деляну (чётная сторона).

8. Ремонт и реабилитация Общественного сада «Сквер Кафедрального Собора».

9. Ремонт и реабилитация Общественного сада «Штефан чел Маре ши Сфынт».

10. Реабилитация дворов многоквартирных домов на Площади Унирий Принчипателор, 1.

11. Восстановление сквера по ул. Каля Ешилор, 7.

12. Восстановление сквера по ул. И. Крянгэ, 41.

13. Восстановление сквера по ул. М. Витязул, 2.

Отдельно социалисты попросили принять во внимание озабоченность жителей столицы проектами по реабилитации парков «Штефан чел Маре ши Сфынт» и «Сквер Кафедрального Собора», отметив, что эти проекты нужно тщательно обдумать.
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