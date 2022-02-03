Социалисты обсудили ход реализации инфраструктурных проектов на Буюканах

1. Обновление пешеходной инфраструктуры по ул. А. Щусева.

2. Ремонт подземного перехода по ул. И. Крянгэ рядом с площадью Д. Кантемира.

3. Обновление пешеходной инфраструктуры по ул. Каля Ешилор (нечётная сторона).

4. Продолжение работ по восстановлению парка «Ла извор».

5. Восстановление пешеходной инфраструктуры с обустройством прилегающей территории по ул. Алба-Юлия на участке между ул. И. Крянгэ и И. Пеливан.

6. Восстановление пешеходной инфраструктуры по ул. Алба-Юлия, 200 в сторону к ул. Л. Деляну, 7.

7. Обновление пешеходной инфраструктуры по ул. Л. Деляну (чётная сторона).

8. Ремонт и реабилитация Общественного сада «Сквер Кафедрального Собора».

9. Ремонт и реабилитация Общественного сада «Штефан чел Маре ши Сфынт».

10. Реабилитация дворов многоквартирных домов на Площади Унирий Принчипателор, 1.

11. Восстановление сквера по ул. Каля Ешилор, 7.

12. Восстановление сквера по ул. И. Крянгэ, 41.

13. Восстановление сквера по ул. М. Витязул, 2.