Социалисты обратятся по поводу скандального решения КС в международные структуры (ВИДЕО)

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Партия социалистов инициирует в парламенте принятие нового Закона о функционировании языков на территории Республики Молдова после того, как Конституционный суд вчера отменил утверждённый в конце прошлого года документ. Кроме того, социалисты обратятся по поводу скандального решения судей в международные структуры, а также проведут акцию протеста у здания КС. Об этом представители ПСРМ заявили сегодня на пресс-конференции.

– Нам очень жаль, что кто-то решил вернуться к практике времён захваченного государства, когда Конституционный суд был инструментом в руках определённых политических партий. КС должен защищать граждан РМ, их фундаментальные и конституционные права. В 2018 году тот же КС, только в другом составе, объявил устаревшим Закон о функционировании языков. С 2018 года Молдова была без лингвистического законодательства. Парламент устранил пробелы, на которые указал КС в 2018 году. Новый документ был разработан в соответствии с рекомендациями международных организаций и гарантирует фундаментальные права наших граждан, – пояснил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Социалист выразил сожаление в связи со спекуляциями и “дешёвым шоу”, устроенными вокруг этого закона. Он отметил, что люди, которые делают это, ведут себя как националисты, шовинисты и антиевропейцы.

– Государство должно обеспечивать доступ ко всем услугам всем категориям граждан. Мы глубоко возмущены вчерашним решением КС, но мы не позволим Конституционному суду, группе людей, подменять собой парламент и принимать решения вместо него. Парламент РМ повторно проголосует за Закон о функционировании языков на территории РМ, который будет зарегистрирован в ближайшие дни, – добавил Влад Батрынча.

И.о. министра юстиции Фадей Нагачевский сообщил, что скандальное решение КС будет доведено до сведения международных организаций, в том числе Совета Европы, Венецианской комиссии, ООН и т.д. В то же время муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов отметил, что представители национальных меньшинств возмущены вердиктом судей и намерены протестовать против него.

– Мы не видим никакой толерантности к этническим группам, проживающим в Молдове. Толерантность демонстрируется только к одному меньшинству – которое размахивает разноцветными флагами. Как власти собираются после этого общаться с Гагаузией, Бельцами, восстанавливать территориальную целостность страны? Был вбит очередной клин, нарушены все обещания, – подчеркнул Одинцов.

Он также сообщил, что на будущей неделе ПСРМ проведёт протест у здания КС, чтобы показать “что представителям национальных меньшинств нельзя плевать в душу”.

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