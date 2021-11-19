Социалисты о деятельности Немеренко: Полный провал по всем фронтам!

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По инициативе фракции Блока коммунистов и социалистов накануне в парламенте был рассмотрен вотум недоверия министру здравоохранения Алле Немеренко. Депутаты БКС задали Немеренко массу неудобных вопросов. Ответов на многие так и не последовало. Вместо этого избранники услышали едкие реплики.

Немеренко с ходу дала понять, что считает, что прекрасно справляется с должностью министра здравоохранения и не понимает, чем недовольна оппозиция. Сообщила о планах закрыть в ближайшее время Центр COVID-19 на Moldexpo, спасший ни одну сотню людей.

Министр назвала “атакой” вопрос о том, почему медработникам было отказано в повышении зарплат на 40%. Комментируя же собственные заявления о чипировании детей и о том, что лечение невакцинированных граждан за счёт государства – это деньги на ветер, Немеренко заявила, что её “неправильно поняли”.

Высокомерие и хамство министра здравоохранения возмутило представителей блока.

– Граждане хотят, чтобы вы с треском навсегда покинули Министерство здравоохранения! – заявила депутат БКС Алла Дарованная. – Своим цинизмом и непрофессионализмом вы довели ситуацию в здравоохранении до критической, – отметила Алёна Пилипецкая. – Ваша деятельность – полный провал по всем фронтам! – констатировал Владимир Односталко.

А вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча призвал оставить Центр COVID-19 в покое.

– Он спас тысячи жизней. Хотите реформ – создавайте другие центры, а этот оставьте! – сказал он.

Правящее большинство не поддержало инициативу отправить Аллу Немеренко в отставку. Она остаётся на посту министра здравоохранения.

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