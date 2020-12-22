Социалисты не поддержат отставку правительства Кику, но продолжат обсуждения для роспуска парламента (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты ПСРМ не поддержат отставку кабинета министров, но по-прежнему выступают за проведение досрочных выборов. В этом контексте социалисты продолжат обсуждения с целью найти оптимальный вариант запуска процедуры роспуска парламента. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон, который сегодня принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова.
Участники встречи обсудили итоги осенней сессии законодательного органа. Игорь Додон поблагодарил депутатов ПСРМ за поддержку его социальных и экономических инициатив, имеющих большое значение для наших сограждан.
Кроме того, они говорили о запланированном на 23 декабря внеочередном заседании парламента, где планируется обсуждение вотума недоверия правительству Иона Кику.
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