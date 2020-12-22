Социалисты не поддержат отставку правительства Кику, но продолжат обсуждения для роспуска парламента (ФОТО, ВИДЕО)

Депутаты ПСРМ не поддержат отставку кабинета министров, но по-прежнему выступают за проведение досрочных выборов. В этом контексте социалисты продолжат обсуждения с целью найти оптимальный вариант запуска процедуры роспуска парламента. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон, который сегодня принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова.