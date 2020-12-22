Социалисты не поддержат отставку правительства Кику, но продолжат обсуждения для роспуска парламента (ФОТО, ВИДЕО)

Социалисты не поддержат отставку правительства Кику, но продолжат обсуждения для роспуска парламента (ФОТО, ВИДЕО)
Депутаты ПСРМ не поддержат отставку кабинета министров, но по-прежнему выступают за проведение досрочных выборов. В этом контексте социалисты продолжат обсуждения с целью найти оптимальный вариант запуска процедуры роспуска парламента. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон, который сегодня принял участие в заседании парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. 

Участники встречи обсудили итоги осенней сессии законодательного органа. Игорь Додон поблагодарил депутатов ПСРМ за поддержку его социальных и экономических инициатив, имеющих большое значение для наших сограждан.
Кроме того, они говорили о запланированном на 23 декабря внеочередном заседании парламента, где планируется обсуждение вотума недоверия правительству Иона Кику.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md