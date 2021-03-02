Социалисты настаивают на принятии парламентом Закона о люстрации (ВИДЕО)

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Сказано – сделано! Социалисты инициируют путём принятия так называемого Закона о люстрации процедуру отставки членов НАРЭ, а также руководителей других государственных учреждений, назначенных на должности в период режима Плахотнюка. Об этом депутаты ПСРМ заявили на пресс-конференции.

Социалисты призывают депутатов всех фракций вносить свои предложения и поправки к данному законопроекту.

– Все критикуют коррумпированных чиновников. У нас есть законная возможность разобраться со многими учреждениями. Если депутаты были искренними в своих заявлениях, они поддержат эту инициативу, вместе проголосуем за Закон о люстрации и с нуля начнём формирование важных ведомств, – сказал депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он отметил, что процедура отставки руководства НАРЭ уже была начата. Они, подчеркнул социалист, должны быть уволены за неэффективную деятельность, которая привела к цепному подорожанию топлива. Батрынча также раскритиковал официальное заявление администрации Агентства о том, что якобы у них нет рычагов, чтобы повлиять на ценообразование, однако для того, чтобы увеличить зарплатный фонд до 60 млн леев ежегодно, “рычаги нашлись”.

– Если эти учреждения станут действительно функциональными, мы сможем сэкономить публичные средства, потому что зарплаты этих чиновников иногда просто космические, – добавил социалист.

В то же время председатель комиссии по назначениям и иммунитету, депутат ПСРМ Василий Боля уточнил, что все упомянутые в законе должностные лица получили свои посты с целью сохранения захваченного государства.

Под действие Закона о люстрации, предложенного в парламенте фракцией ПСРМ, подпадают следующие должностные лица: председатель и члены Аудиовизуального совета; директор и заместитель директора Национального центра защиты персональных данных; председатель, вице-председатели и члены Совета директоров Национальной комиссии финансового рынка; председатель и вице-председатели Национального органа по неподкупности; губернатор, первый вице-губернатор, заместители председателя и члены Наблюдательного совета Национального банка Молдовы; генеральный директор и директора Национального агентства по регулированию в энергетике; директор и заместители директора Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий; генеральный директор и заместитель генерального директора Национального агентства по рассмотрению апелляций; председатель, вице-председатели и члены пленума Совета по конкуренции; директор и заместители директора Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.

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