Социалисты намерены законодательно запретить легализацию однополых браков в Молдове

Социалисты намерены законодательно запретить легализацию однополых браков в Молдове

Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон. 

– В ближайшие неделю-две мы выйдем с инициативой изменения Конституции РМ, чтобы по примеру других стран чётко обозначить, что в Молдове запрещены браки между людьми того же пола, и ввести уголовную ответственность за пиар этих вещей. Это не ново. Кроме России Венгрия включила это в свою Конституцию, – сказал он. 

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