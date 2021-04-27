Социалисты намерены законодательно запретить легализацию однополых браков в Молдове

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Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон.

– В ближайшие неделю-две мы выйдем с инициативой изменения Конституции РМ, чтобы по примеру других стран чётко обозначить, что в Молдове запрещены браки между людьми того же пола, и ввести уголовную ответственность за пиар этих вещей. Это не ново. Кроме России Венгрия включила это в свою Конституцию, – сказал он.

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