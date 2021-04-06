Социалисты намерены решить проблему патентов для молдавских мигрантов в России (ВИДЕО)

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В ближайшее время депутаты ПСРМ обсудят с коллегами из Государственной Думы РФ возможность решения проблемы патентов для молдавских мигрантов, которые находятся в России. Об этом Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” на “Одноклассниках”.

– В ближайшее время – я думаю, что в течение нескольких недель – в Москве будут мои коллеги из фракции ПСРМ. Возможно, я буду с ними. Мы встретимся с нашими партнерами из Государственной Думы РФ. Я обещаю, что мы этот вопрос обязательно поднимем для того, чтобы смогли нашим мигрантам чётко дать сроки – что вот, есть законопроект, он был зарегистрирован, и мы будем двигаться в этом направлении. Во всяком случае я обещаю, что сделаю всё возможное для этого, – сказал он.

Игорь Додон также рассказал, что в мае проведёт большую встречу с молдавскими мигрантами в Москве. Что касается открытия границ с Россией, это, по словам лидера ПСРМ, станет возможно, когда число новых случаев коронавируса в нашей стране существенно снизится, а для этого нужно массово вакцинировать население. Для тех же, кому экстренно нужно попасть в РФ, работают специальная общественная приёмная и консультативный центр. Номера для связи Додон опубликует на своей странице в соцсети завтра.

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