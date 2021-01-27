Социалисты инициируют создание специальной парламентской комиссии по ситуации с Днестром

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Депутаты ПСРМ зарегистрировали сегодня, 27 января, законодательную инициативу о создании специальной комиссии об оценке управления водными ресурсами реки Днестр. Её авторы считают, что в настоящее время Днестр подвержен беспрецедентной опасности, так как Молдова может быть обезвожена. Специалисты отмечают, что в реке нарушены гидрологический, гидрохимический и гидробиологический режимы, исчезли многие виды рыб, а уровень воды критически снижается.

Депутаты ПСРМ напомнили, что и офис Программы ООН по развитию в Кишинёве сигнализировал о том, что доступ к воде в Молдове находится на критическом уровне. Социалисты отметили, что такое положение дел обусловлено как климатическими изменениями, так и необдуманными действиями людей, в том числе в результате деятельности Новоднестровского гидроузла в Украине, который отрицательно влияет на экосистему реки.

Авторы инициативы о создании комиссии считают, что её основными задачами должны стать: оценка потенциала реки Днестр, оценка трансграничного сотрудничества в части использования ресурсов реки Днестр с тем, чтобы обеспечить потребности нынешнего и будущих поколений, выработка решений по выявленным проблемам. Предполагается, что комиссия будет состоять из 7 депутатов, которые в течение 3 месяцев должны будут подготовить отчёт о проделанной работе и представить выводы.

Напомним, что председатель ПСРМ Игорь Додон сообщил на прошлой неделе о том, что социалисты предложат создать специальную комиссию, чтобы выяснить все подробности о строительстве дамб на реке Днестр. Додон отметил, что секретные переговоры о расширении гидроузла, которые Майя Санду провела в Киеве, могут спровоцировать экологический кризис на Днестре, и необходимо принять все меры, чтобы не допустить этого.

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