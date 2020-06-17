Социалисты инициируют создание парламентской комиссии по расследованию рейдерских захватов банков и страховых компаний (ФОТО)

Социалисты инициируют создание парламентской комиссии по расследованию рейдерских захватов банков и страховых компаний (ФОТО)

Группа депутатов ПСРМ зарегистрировала сегодня в парламенте проект решения о создании специальной комиссии по расследованию всех обстоятельств насильственного захвата путем рейдерских атак коммерческих банков и страховых компаний в период с 2010 по 2011 годы. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Партии социалистов Василий Боля.  

Он отметил, что в последнее время государственные учреждения активизировали расследование тщательно спланированного банковского мошенничества, однако одним из элементов этого преступления был рейдерский захват некоторых коммерческих банков в 2010-2011 гг.

– Без этого вывод денег из банковской системы был бы невозможным. В связи с этим фракция ПСРМ в Парламенте РМ считает, что рейдерские атаки на коммерческие банки и страховые компании должны стать предметом расследования парламентской комиссии, – пояснил Боля. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.  

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md