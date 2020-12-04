Социалисты инициируют процедуру аннулирования контракта о преступной сдаче в концессию молдавской земли (ВИДЕО)

Социалисты инициируют процедуру аннулирования контракта о преступной сдаче в концессию молдавской земли (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ Раду Мудряк. 

Речь идет о договоре, подписанном в 2017 правительством Павла Филипа, о сдаче в концессию американской компании Frontera Resources International LLC, занимающейся добычей нефти и газа, 40% территории Молдовы.

– Начиная с сегодняшнего дня мы запускаем процедуру аннулирования этой концессии. Отмена этого соглашения – в национальных интересах нашей страны. О том, как это будет сделано, мы сообщим позже, – сказал Мудряк. 

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