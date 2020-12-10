Социалисты инициируют отмену повышения пенсионного возраста (ВИДЕО)

Социалисты инициируют отмену повышения пенсионного возраста (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ зарегистрировала в парламенте законопроект об отмене повышения пенсионного возраста. Социалисты предлагают вернуть норму в 57 лет для выхода на пенсию женщин и 62 лет – мужчин.  

Об этом на брифинге для прессы заявил депутат Партии социалистов Владимир Односталко.

– Мы предлагаем не только остановить рост пенсионного возраста, но и вернуть его на позиции 2016 года – 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Мы обязаны восстановить справедливость, – сказал он. 

Социалист призвал коллег по парламенту поддержать эту инициативу.

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