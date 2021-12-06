Социалисты и коммунисты заблокировали парламентскую трибуну

Социалисты и коммунисты заблокировали парламентскую трибуну

Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали не принимать закон о повышении пенсионного возраста и заблокировали в этих целях трибуну, развернув перед ней плакат с надписью «Стоп социальному геноциду!».

Вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча призвал исключить эту инициативу из повестки заседания и вынести ее на публичные обсуждения. Однако парламентское большинство проигнорировало это требование и голосами 53 представителей ПДС увеличило пенсионный возраст до 63 лет как для женщин, так и для мужчин.

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