Социалисты будут настаивать на отмене Закона о миллиарде (ВИДЕО)

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Об этом накануне на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа. Он отметил, что, как и было обещано ранее, социалисты зарегистрировали в законодательном органе новый проект, направленный на отмену скандального закона. Накануне он рассматривался профильной комиссией и получил одобрение, однако некоторые депутаты воздержались, а один даже проголосовал против, что, по словам Бурдужи, вызывает вопросы.

Депутат объяснил, что посредством закона, на отмене которого настаивает ПСРМ, кроме 13,58 млрд леев, выданных НБМ трём проблемным банкам страны под гарантии правительства, граждане должны выплатить ещё 11 млрд в виде процентов. Таким образом, общая сумма достигает 25 млрд. Социалисты намерены освободить людей от этого бремени.

– Кроме того, действия по перекладыванию выплат на плечи граждан и на бюджет создают некую практику, которая может провоцировать кражи из банковской системы, нетранспарентность, сомнительные аферы. Госгарантии, заявленные правительством, в этом случае являются очевидным примером, что такое возможно, и это серьёзно, – сказал он.

Бурдужа также отметил, что после отмены закона запланированные для покрытия “кражи века” деньги можно будет перенаправить в поддержку граждан и деловой среды.

– Мы будем настаивать на отмене Закона о миллиарде! – пообещал он.

Напомним, в конце прошлого года по инициативе ПСРМ депутаты отменили скандальный закон. Однако по запросу депутатов “Про-Молдова” Конституционный суд объявил это решение незаконным и оставил закон в силе.

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